Россиянам перечислили самые опасные просчеты при смене шин

По словам эксперта, несоответствие типоразмера — одна из главных проблем. Ещё при покупке нужно убедиться, что шины подходят по посадочному диаметру, ширине обода и вылету. Игнорирование этого правила может привести к серьёзным последствиям.

Перед установкой необходимо проверить диск на трещины, коррозию, вмятины и заусенцы. Стоит оценить и состояние лакокрасочного покрытия: в зоне контакта с шиной не должно быть глубоких царапин, отметил специалист.

Также перед монтажом нужно удалить старые грузики и следы клея, очистить закраины обода (хампы) от загрязнений и остатков герметика.

Шиномонтажный инструмент не должен иметь острых граней. Использовать можно только специальную монтажную пасту и в умеренном количестве. Её недостаток ведёт к повреждению бокового кольца, избыток — к прокручиванию шины на диске. Также важно выставлять рекомендованное заводом давление.

Шины нужно монтировать так, чтобы они компенсировали силовую неоднородность диска. Это поможет уменьшить количество грузиков для балансировки. Однако какой бы качественной ни была балансировка, на конечные характеристики напрямую влияет состояние самих дисков, предупредил Пархомчук.

