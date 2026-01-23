Россиянам прокачают старые Volvo искусственным интеллектом

О том, что шведский автопроизводитель снабдит голосовым помощником с искусственным интеллектом Google Gemini AI все автомобили начиная с 2021 года выпуска, заявил журналистам в Стокгольме главный инженер и технический директор Volvo Cars Андерс Белл.

«По словам Белла, обновление до Gemini будет выпущено в ближайшие месяцы в виде бесплатного обновления программного обеспечения по беспроводной сети. Это обновление добавит Gemini к более чем 2,5 миллионам автомобилей Volvo, уже находящихся в эксплуатации, и его фактически внедряет Google, а не Volvo», – отмечается в публикации The Drive.

Специалист отметил, что пять лет назад команда Volvo не представляла, что искусственный интеллект станет реальностью, и что его внедрят в автомобили. Подобное изменение реальности не было запланировано.

«Это возможность модернизации. И это постоянная потребность в развитии, которая стала своего рода религией для этой программы», — сказал Белл.

Ранее Bugatti выпустила автомобиль-посвящение Фердинанду Пиеху, вдохновителю и куратору проекта Veyron.