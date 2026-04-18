Россиянам раскрыли, кто купил первую возрожденную Volga

«Поддерживаем наш автопром и тестируем возможности новой Volga K50. Приобрел машину перед официальным стартом продаж, чтобы оценить ее характеристики и дать рекомендации для дальнейшей локализации. Развиваем производство в Нижнем Новгороде», — написал Никитин.

Губернатор добавил, что в Volga K50 много современных функций, включая «электронные ассистенты» и выразил уверенность, что автомобиль будет востребован у покупателей. Также он упомянул о важности создания дополнительных рабочих мест, новых компонентных производств и развития автокластера.

Возрожденная Volga — это российский бренд, запущенный в 2026 году компанией «Производство легковых автомобилей» (ПЛА) в Нижнем Новгороде. По сути, это китайские модели Geely (Atlas, Monjaro, Preface), адаптированные под российский рынок. Линейка будет включать седан C50, а также кроссоверы K40 и K50. Старт продаж запланирован на лето 2026 года.

