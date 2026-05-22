Россиянам раскрыли секреты диагностики двигателя по цвету налета на свечах

По словам эксперта, чёрный сухой нагар сигнализирует о переобогащённой топливной смеси. Причина может крыться в неисправной топливной системе, например в негерметичных форсунках. Кроме того, к такому нагару приводят некорректные показания датчиков массового расхода воздуха (ДМРВ) и кислорода.

Если свечи покрыты чёрным маслянистым налётом, это верный признак попадания масла в камеру сгорания. Как пояснил Плетнев, здесь возможны варианты: износ цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), маслосъёмных колпачков, неполадки с вентиляцией картера или слишком высокий уровень масла. На турбированных моторах причиной могут стать проблемы с нагнетателем. При этом локализация отложений подскажет, где именно проблема: если налёт с одной стороны свечи — изношены клапаны или направляющие, если же вокруг электрода — страдает ЦПГ.

Красноватый оттенок на электроде говорит о низком качестве топлива, которое содержит соединения железа, марганца или свинца. Такой налёт появляется из-за химических присадок, добавляемых в бензин для улучшения его характеристик. В результате искра становится слабее, и двигатель начинает работать нестабильно.

Толстый серо-белый налёт на свечах, по словам специалиста, имеет две основные причины. Это либо зольные отложения от присадок в топливе или масле, либо перегрев самой свечи, который возникает из-за чересчур бедной смеси или сильного нагрева двигателя.

Дополнительно Плетнев отметил, что если налёт сопровождается наростами на электроде, это с высокой вероятностью указывает на попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания.

