Россиянам рассказали, что будет с ценами на автомобили с 1 апреля

Как рассказал «Российской газете» управляющий директор «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов, это приведет к росту цен на отдельные сегменты в среднем на 10−20%. Сильнее всего подорожают модели Volkswagen, Kia, Hyundai, Skoda, которые ввозились по «серым» схемам и формировали доступный ценовой сегмент. Их запасы невелики, а завезти новые партии до 1 апреля уже не получится.

По его оценке, легальными остаются два основных канала ввоза автомобилей. Первый — это прямой импорт по ГТД (грузовой таможенной декларации) для юридических лиц, где утильсбор рассчитывается по единой формуле от рыночной стоимости.

Второй — ввоз физическими лицами по ТПО (таможенному приходному ордеру), для личного пользования, с расчетом стоимости хоть и по единой формуле, но со сниженным коэффициентом утильсбора, если мощность автомобиля меньше 160 л.с., заключил Агаджанов.

