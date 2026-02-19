Россиянам рассказали, что делать, если машину уводит в сторону при торможении

«Если при торможении машину уводит в сторону — это признак серьезной неисправности. В такой ситуации страдает управляемость, увеличивается тормозной путь и растет риск аварии, поэтому ездить дальше без проверки опасно», – сообщил «Российской газете» тренер обучающего центра международной сети автосервисов Fit Service Константин Ершов.

Неисправности тормозной системы являются самой частой причиной, по которой машину уводит в сторону при торможении. Как правило, это происходит из-за разного износа колодок и дисков справа и слева, заклинившего суппорта или закисших направляющих. В таком случае одно колесо тормозит эффективнее другого, и автомобиль тянет в сторону более исправного механизма. Реже проблема кроется во внутреннем повреждении тормозного шланга, из-за чего жидкость поступает неравномерно и давление в контурах различается.

Помимо тормозной системы, причиной увода могут стать шины или элементы подвески. Разное давление в колесах одной оси, деформация резины, «грыжа» на боковине или сильный неравномерный износ протектора меняют сцепление с дорогой, и отклонение от курса становится особенно заметным при торможении.

