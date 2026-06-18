Россиянам рассказали, из каких автомобилей воры не смогут слить бензин

«Из бензобака современного автомобиля слить бензин практически невозможно. Если в старых автомобилях, таких как „Волга“ или „Москвич“, в бензобаках были предусмотрены сливные пробки, то затем пробки делать перестали. Шлангом через горловину слить бензин из современной иномарки тоже не получится из-за сложной конфигурации трубопровода», — пояснил Колодочкин.

По его словам, лючки бензобаков на подавляющем большинстве современных автомобилей запираются с помощью центрального замка. А у некоторых машин вообще нет привычной пробки — вместо нее в горловине бензобака установлен специальный клапан. В результате современные автомобили защищены от воровства топлива значительно лучше, чем классические «Жигули».

Ранее стало известно, сколько можно хранить бензин в канистре.