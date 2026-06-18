Россиянам рассказали, сколько можно хранить бензин в канистре

«По ГОСТу гарантийный срок хранения бензина любых марок — один год со дня изготовления. В реальности он может храниться и два, и три года, но его свойства со временем ухудшаются: в бензине есть летучие фракции, которые испаряются. Сохранность бензина в большей степени зависит от герметичности канистры, чем от ее объема», — пояснил изданию Колодочкин.

На практике, конечно, бензин может «протянуть» и дольше, уточнил эксперт, но со временем из него улетучиваются легкие фракции, также от перепадов температур в емкости образуется конденсат. Процесс испарения будет интенсивнее, если канистра негерметична, указал он.

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