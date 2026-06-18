Опубликовано 18 июня 2026, 13:071 мин.
Россиянам рассказали, сколько можно хранить бензин в канистре
Автоэксперт Колодочкин: бензин можно держать в канистре не более года. Сколько можно держать бензин в канистре про запас, чтобы он не превратился в «слезу»? Оказывается, даже у топлива есть свой срок годности, и он, по официальным нормам, весьма ограничен, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на эксперта журнала «За рулем» Михаила Колодочкина.
© Motor
«По ГОСТу гарантийный срок хранения бензина любых марок — один год со дня изготовления. В реальности он может храниться и два, и три года, но его свойства со временем ухудшаются: в бензине есть летучие фракции, которые испаряются. Сохранность бензина в большей степени зависит от герметичности канистры, чем от ее объема», — пояснил изданию Колодочкин.
На практике, конечно, бензин может «протянуть» и дольше, уточнил эксперт, но со временем из него улетучиваются легкие фракции, также от перепадов температур в емкости образуется конденсат. Процесс испарения будет интенсивнее, если канистра негерметична, указал он.
Ранее на видео попал мощный пожар, который охватил самый большой в Москве вещевой рынок «Садовод».
Источник:Газета.Ru
Автор:Михаил Лобачёв
Тег: