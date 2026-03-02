Россиянам рассказали, как обстрелы ОАЭ и Ирана повлияли на импорт авто в РФ

«В прошлом году из ОАЭ в Россию импортировали 10,5 тысяч легковых автомобилей. В том числе 2,2 тысячи новых и 8,3 тысячи с пробегом. Общий объем ввоза вырос в три раза по сравнению с 2024 годом (3,2 тыс шт)», — сообщил эксперт.

Целиков также проанализировал структуру импорта из ОАЭ. Среди новых автомобилей, ввезенных в прошлом году, наибольшую долю занял американский RAM — 33%. Далее следуют японские Toyota (21%) и Mitsubishi (17%).

В сегменте машин с пробегом более половины (51%) пришлось на Toyota. В топ-5 также вошли Nissan (19%), Mitsubishi (7%), Honda (4%) и Lexus (4%). Самыми популярными моделями в 2025 году стали Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Harrier, Nissan Note и Mitsubishi Outlander.

