600 тысяч рублей: россиянам назвали самые дешевые новые автомобили на рынке

«При составление топа я брал комплектации с минимальной ценой, а также разделил его на две части: без учета господдержки и с учетом нее. Господдержка, руб.: Eonyx M2 — 294 000 рублей, Lada Granta — 169 000 рублей, Lada Niva Legend — 215 400 рублей, Lada Iskra — 254 400 рублей, Lada Niva Travel — 267 600 рублей», — говорится в публикации.

По данным CARgument, которые представил Мосеев, с господдержкой модель Eonyx M2 будет стоить 546 тыс. рублей, Lada Granta — 676 тыс. рублей, Lada Niva Legend — 861,6 тыс. рублей, Lada Iskra — 1,01 млн рублей, Lada Niva Travel — 1,07 млн рублей.

До этого автоэксперт Мосеев сообщил журналу Motor, что на авторынке РФ останется 10−12 автокомпаний из КНР. Для того, чтобы полностью обслуживать потребности российского рынка в новых автомобилях, стране не нужно то количество китайских автопроизводителей, которые присутствует в России сейчас.

«Для нашего рынка нужно не 56 автопроизводителей на рынке, как сейчас, а максимум 10−12, которые закроют полностью всю потребность по модельному миксу», — рассказал Олег Мосеев.

