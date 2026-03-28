Россиянам рассказали, когда не нужно платить налоги при продаже автомобиля

«Самый простой вариант — владение машиной более трех лет. Срок отсчитывается от даты заключения договора купли-продажи, а при наследовании — с даты смерти наследодателя. Второй способ — применить имущественный вычет в размере 250 тысяч рублей. Если автомобиль продан за эту сумму или меньше, налоговая база обнуляется», — пояснил агентству «Прайм» Андропов.

По словам адвоката, третья ситуация, когда НДФЛ после продажи автомобиля платить не нужно, даже если трехгодичный срок с момента ее покупки не прошел — если машина была продана за ту же сумму или дешевле, чем куплена.

Если автомобиль был продан дешевле, чем куплен, то не возникает прибыли, то есть налогооблагаемой базы, на которую и начисляется налог, указал Андропов. В случае, если автомобиль находился во владении гражданина менее трех лет и был продан дороже, чем куплен — с суммы прибыли предстоит уплатить 13%, (если годовой доход налогоплательщика превышает 2,4 млн рублей — 15%) в виде НДФЛ.

