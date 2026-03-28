Опубликовано 28 марта 2026, 18:19
Россиянам рассказали, когда не нужно платить налоги при продаже автомобиля

Адвокат Андропов назвал три случая, когда после продажи машины не надо платить налог. Выручка от продажи автомобиля считается таким же доходом гражданина, как и все остальные, поэтому по Налоговому кодексу с нее взимается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Однако этот налог не взимается в трех случаях, рассказал руководитель налоговой практики адвокатского бюро «БВМП» Александр Андропов.
Михаил Лобачёв

«Самый простой вариант — владение машиной более трех лет. Срок отсчитывается от даты заключения договора купли-продажи, а при наследовании — с даты смерти наследодателя. Второй способ — применить имущественный вычет в размере 250 тысяч рублей. Если автомобиль продан за эту сумму или меньше, налоговая база обнуляется», — пояснил агентству «Прайм» Андропов.

По словам адвоката, третья ситуация, когда НДФЛ после продажи автомобиля платить не нужно, даже если трехгодичный срок с момента ее покупки не прошел — если машина была продана за ту же сумму или дешевле, чем куплена.

Если автомобиль был продан дешевле, чем куплен, то не возникает прибыли, то есть налогооблагаемой базы, на которую и начисляется налог, указал Андропов. В случае, если автомобиль находился во владении гражданина менее трех лет и был продан дороже, чем куплен — с суммы прибыли предстоит уплатить 13%, (если годовой доход налогоплательщика превышает 2,4 млн рублей — 15%) в виде НДФЛ.

Ранее была названа дата премьеры новых кроссоверов Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe и GLS.