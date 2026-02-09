Опубликовано 09 февраля 2026, 09:411 мин.
Россиянам рассказали, когда пора избавляться от китайского автомобиля
Толчки в коробке и ржавчина: автоэксперт Ковалев перечислил сигналы к продаже китайского автомобиля. Критерии оценки износа универсальны: нужно следить за теми же общими признаками усталости, что и у машин из других стран.
© Depositphotos
«О продаже стоит задуматься после истечения гарантийного срока, увеличения регулярных расходов на ремонт, появления предвестников коррозии, толчков в коробке передач и увеличенного потребления моторного масла», – сказал автоэксперт Александр Ковалев.
Он обращает внимание на важную особенность: машины из КНР, как правило, дешевеют интенсивнее, чем европейские, японские или корейские аналоги. Это связано с двумя основными факторами: стремительным обновлением модельного ряда и сохраняющимися предубеждениями на рынке.
Именно поэтому специалист рекомендует не затягивать с заменой автомобиля, чтобы не столкнуться со значительным падением его остаточной стоимости.
Ранее эксперт назвал пять китайских автомобилей, которые ржавеют быстрее всего.