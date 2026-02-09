Россиянам рассказали, когда пора избавляться от китайского автомобиля

«О продаже стоит задуматься после истечения гарантийного срока, увеличения регулярных расходов на ремонт, появления предвестников коррозии, толчков в коробке передач и увеличенного потребления моторного масла», – сказал автоэксперт Александр Ковалев.

Он обращает внимание на важную особенность: машины из КНР, как правило, дешевеют интенсивнее, чем европейские, японские или корейские аналоги. Это связано с двумя основными факторами: стремительным обновлением модельного ряда и сохраняющимися предубеждениями на рынке.

Именно поэтому специалист рекомендует не затягивать с заменой автомобиля, чтобы не столкнуться со значительным падением его остаточной стоимости.

Ранее эксперт назвал пять китайских автомобилей, которые ржавеют быстрее всего.