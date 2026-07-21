Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать новый автомобиль

«На рынке по-прежнему представлены новые автомобили, выпущенные 2−3 года назад. По ним дисконт составляет около 25−30%», — приводит мнение автомобильного эксперта Дениса Гаврилова «Российская газета».

При этом дилеры и производители научились держать баланс складских запасов. А это значит, что грандиозных распродаж машин, скорее всего, не будет, считает глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Аналогичного мнения придерживаются другие опрошенные издание специалисты. Все они отмечают, что дожидаться конца года, когда дилеры, чтобы выполнить план продаж, будут давать скидки, — ошибочная стратегия.

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