Россиянам рассказали, на какие авто с пробегом цены упали больше всего

«Сильнее всего это ощущается в среднем и выше среднего сегментах. Цены снизились на 150−200 тысяч рублей. На более экономичные модели стоимость осталась почти без изменений. Могу отметить модели, на которые снижение наиболее заметно. Это Geely Monjaro, Toyota Camry, LiXiang L7, LiXiang L9. А, например, на Geely Coolray цена практически не изменилась», – рассказал эксперт.

Черноусов пояснил, что начало года традиционно является низким сезоном для вторичного рынка, и сейчас, вероятно, лучшее время для покупки. По его прогнозу, уже с февраля цены могут пойти в рост вслед за увеличением спроса.

«Если не будет существенно меняться ключевая ставка и не будет каких-то шоковых для рынка новостей, то рост стоимости автомобилей с пробегом будет пропорционален годовой инфляции. Не думаю, что рост будет выше 8−10%», — предположил представитель «Рольфа».

При этом Черноусов добавил, что важным фактором остается ситуация на рынке новых автомобилей. Дефицит и рост цен на новинки могут поддержать вторичный рынок, тогда как стабильность или снижение стоимости новых машин окажут аналогичное давление и на цены автомобилей с пробегом.

