Россиянам рассказали о 20 критических проблемах Geely Monjaro с пробегом

Так, по словам эксперта «За рулем» Ильи Хлебушкина, медиасистема может жить своей жизнью, непредсказуемо тормозя и теряя связь с телефоном. Сбоят датчики парковки, дождя, уровня топлива и давления в шинах, а также стеклоподъемники и камера заднего вида. В салоне может внезапно отказать обогрев сидений, а радиатор печки и муфта кондиционера иногда требуют внимания уже на ранних пробегах.

Кузов, несмотря на неплохую общую антикоррозийную защиту, имеет уязвимости. Лакокрасочное покрытие тонкое и легко покрывается сколами, а после нескольких зим на лонжеронах и днище могут появиться следы коррозии. Быстро тускнеет декор, в мороз могут замерзать тросики дверных замков, а ветровое стекло славится своей хрупкостью.

Двигатель объемом 2.0 литра, хоть и имеет ресурс около 250 тыс. километров, требует пристального внимания. Он склонен к образованию нагара на клапанах и течам масла через сальники до пробега в 100 тыс. километров. Электрическая помпа считается не самой надежной деталью, а ее отказ почти гарантированно ведет к перегреву, критичному для мотора.

Ходовая часть также имеет свои болевые точки. Сайлентблоки и ступичные подшипники живут в среднем 120 тыс. километров, а стойки стабилизатора и того меньше. Тормозные колодки мягкие и быстро изнашиваются, причем неравномерно. Рулевая рейка и генератор могут потребовать внимания уже после 30−40 тысяч км пробега.

