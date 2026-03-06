Россиянам рассказали о 4 критических проблемах Audi A4 с пробегом

«Бензиновые турбомоторы 1.4 и 2.0 после всех модернизаций стали спокойнее и надежнее, преждевременные кончины поршневой группы почти прекратились. Служат 250−300 тыс. километров, хотя недомогания проявляются в районе 150 тыс. — нагар в камере сгорания, засорение масляных трактов, растяжение цепей (на 1.4, где привод ГРМ ременный, уязвима цепь привода маслонасоса», – сказал эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Но главная головная боль для будущего владельца, как предупреждает эксперт, кроется вовсе не в моторе. Ахиллесовой пятой модели стала трансмиссия. Выбора у покупателя нет: все версии оснащаются семиступенчатым роботом DL382 с двумя мокрыми сцеплениями.

Коробка, безусловно, обладает потенциалом, но ее ремонт способен серьезно ударить по бюджету. Фрикционы имеют свойство быстро изнашиваться, а двухмассовый маховик и некоторые подшипники порой не выхаживают и 100 тыс. километров.

