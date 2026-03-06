Сервисмены рассказали, какие запчасти сильнее всего подорожают в 2026 году

«Сильнее всего подорожают тяжелые и габаритные позиции, которые занимают много места в транспорте и на складе: крупные кузовные элементы, выхлопные системы, часть деталей подвески. На них рост логистических расходов отражается в цене максимально быстро», — сообщила Овчинникова.

По её словам, дополнительным фактором подорожания является расширение требований по маркировке и нагрузка системы «Честный знак» на отдельные категории, в том числе на масла и ряд технических жидкостей. Это усложняет учет, документооборот и увеличивает накладные расходы.

Овчинникова отметила что в среднем по рынку можно ожидать рост стоимости автозапчастей примерно на 10−15% в массовом сегменте и до 20−25% по отдельным категориям и брендам, прежде всего по премиальным компонентам и сложной электронике. По более доступным аналогам и расходникам повышение может быть ближе к нижней границе прогноза. Кроме того, часть клиентов сможет удержать чек за счет перехода в соседний и дешевый сегменты запчастей, где выбор поставщиков и брендов сегодня достаточно широкий.

Ранее сообщалось, что в 2026 году ремонт автомобилей подорожает в три этапа.