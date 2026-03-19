Россиянам рассказали, по каким приметам распознать такси при покупке автомобиля

«В такси класса «Эконом» и «Комфорт» ездит много машин, восстановленных после аварий, которые покупались заведомо дешевле рынка. В них вполне возможно отсутствие подушек безопасности. Такие машины зачастую плохо обслуживаются, для них используются неоригинальные и некачественные детали и расходные материалы, а также в целях экономии увеличиваются межсервисные интервалы», — перечислил Шелков.

По его словам, главный признак того, что автомобиль использовался для таксомоторных перевозок — наличие госномера автомобиля в "Реестре легковых такси". Этот параметр можно проверить по общедоступной базе данных. Также тревожный признак — если автомобилем, выставленным на продажу, владело юридическое лицо и у машины нет никакой сервисной истории, никаких отметок о дилерских ТО.

«В машинах премиум-сегмента, чтобы скрыть пробег, часто устанавливают специальные чипы, так называемые стоп-фильтры, которые просто «замораживают» показания одометра. Машина ездит, а пробег не накручивается», — знает Шелков.

Наличие такого "стоп-фильтра" или следы его установки можно выявить только в ходе компьютерной диагностики автомобиля, уточнил эксперт.

