Россиянам рассказали, почему растут цены на авто

По словам директора по розничным продажам группы «Авилон» Ильи Петрова, в среднем рост составил около 2%, что эквивалентно повышению НДС, а по отдельным моделям — 3−4%. При этом, как отметил эксперт, текущее удорожание ещё не в полной мере отражает влияние нового порядка расчёта утильсбора.

«Чтобы смягчить влияние подорожания на спрос, некоторые бренды задействовали тактические меры поддержки», — пояснил Петров.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский назвал ключевые факторы роста цен в 2026 году: классическая индексация, повышение НДС до 22%, новый утильсбор, курс валют и геополитическая ситуация. По его прогнозу, отечественные автомобили могут подорожать на 5−10%, китайские — на 15−20%, а машины параллельного импорта — до 50%.

