Россиянам рассказали, почему вздувается краска на кузове нового автомобиля

«Основная причина вздутия краски на новых машинах связана с попаданием влаги или воздуха под слой краски. Это происходит, если кузов был недостаточно хорошо подготовлен перед окраской: остались микрозагрязнения, конденсат или пыль. Со временем такие дефекты проявляются в виде пузырей», — сказал эксперт.

Еще одна причина, которую упомянул специалист, связана с нарушением технологии окраски на производстве. Это могут быть ошибки в температурном режиме во время окрашивания, неправильный режим сушки, несоблюдение времени выдержки между слоями или нарушение технологии нанесения самих слоев, например, слишком толстый или слишком тонкий слой.

Все это в конечном итоге приводит к тому, что покрытие теряет нормальное сцепление с металлом кузова или с промежуточным грунтовочным слоем. Повреждения при транспортировке и хранении также могут стать причиной вздутия лакокрасочного покрытия на новом автомобиле.

Даже микротрещины или сколы, которые невозможно заметить сразу при осмотре на площадке дилера, впоследствии могут дать о себе знать. Через эти микроскопические повреждения внутрь краски начинает попадать влага и грязь. В результате такие незаметные дефекты со временем расходятся и приводят к вздутию лакокрасочного покрытия, отметил Стрельбицкий.

