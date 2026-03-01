Россиянам рассказали, при каком пробеге пора продавать свою машину

«Каждый пятый опрошенный (21%) считает, что продавать авто пора до 100 тыс км. А каждый шестой (17%) уверен, что можно поездить и до 200 тысяч. Лишь каждый 20-й респондент (4%) считает, что пора менять авто на новое уже при 50 тысячах пройденных километрах. Кстати, раньше доля таких автолюбителей была существенно выше», — говорится в публикации.

Существует и довольно значительная группа водителей (12%), придерживающихся стратегии «ездить до упора» — пока машина еще способна самостоятельно передвигаться.

По мнению Сергея Целикова, после 150 тысяч километров даже у бережливых владельцев вложения в машину начинают расти, а вероятность дорогого ремонта становится существенно выше. При этом автомобили отличаются друг от друга, и статистика поломок у них своя.

Ранее Автодор объявил о повышении тарифов на платных трассах.