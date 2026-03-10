Россиянам рассказали, с каким пробегом стоит покупать подержанный автомобиль

«Не так давно мы проводили опрос при каком пробеге автовладельцы хотят расстаться со своим автомобилем. Сейчас опрос с другой стороны — а с каким пробегом хотят купить? Естественно, что эти диапазоны не сходятся. Больше всего есть желающих купить подержанный автомобиль с пробегом в диапазоне от 30 до 60 тысяч км (39%). Еще ровно по четверти опрошенных (25%) указали диапазоны до 30 тысяч и от 60 до 100 тысяч км», — отметил эксперт.

Таким образом, 89% покупателей ищут автомобили с пробегом до 100 тысяч километров. При этом лишь четверть владельцев готовы расстаться с машиной на этом этапе. Идеальный компромисс, где встречаются интересы обеих сторон, — пробег 50−60 тысяч километров. Продавать машину с большим пробегом, конечно, можно, но тогда придётся быть сговорчивее в цене.

