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Опубликовано 18 июня 2026, 06:50
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Перекрыта часть МКАД: мощный пожар охватил ТЦ «Садовод» и попал на камеру

Водители сняли на видео гигантский пожар на самом большом вещевом рынке Москвы. Кадры опубликовал Telegram-канал No Limits.
пожар
пожар
© нейросеть
Арина Лысенко
Арина Лысенко

«Рынок Садовод — все. Из-за гигантского пожара на рынке „Садовод“ перекрыта часть МКАДа», — говорится в публикации.

Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На размещенных кадрах видно, как больше клубы дыма поднимаются над корпусами рынка. На записи также заметно, что люди покинули здание и толпой стоят на улице. Прибыли ли на место спасатели, не сообщается.

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Источник:Telegram-канал No Limits
Автор:Арина Лысенко
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