Опубликовано 18 июня 2026, 06:501 мин.
Перекрыта часть МКАД: мощный пожар охватил ТЦ «Садовод» и попал на камеру
Водители сняли на видео гигантский пожар на самом большом вещевом рынке Москвы. Кадры опубликовал Telegram-канал No Limits.
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«Рынок Садовод — все. Из-за гигантского пожара на рынке „Садовод“ перекрыта часть МКАДа», — говорится в публикации.
Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На размещенных кадрах видно, как больше клубы дыма поднимаются над корпусами рынка. На записи также заметно, что люди покинули здание и толпой стоят на улице. Прибыли ли на место спасатели, не сообщается.
Источник:Telegram-канал No Limits
Автор:Арина Лысенко