Перекрыта часть МКАД: мощный пожар охватил ТЦ «Садовод» и попал на камеру

«Рынок Садовод — все. Из-за гигантского пожара на рынке „Садовод“ перекрыта часть МКАДа», — говорится в публикации.

Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На размещенных кадрах видно, как больше клубы дыма поднимаются над корпусами рынка. На записи также заметно, что люди покинули здание и толпой стоят на улице. Прибыли ли на место спасатели, не сообщается.