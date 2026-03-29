Россиянам рассказали, сколько стоит обслуживание белорусского кроссовера Belgee X50

Регламент технического обслуживания — каждые 10 тыс. км, причем первое «нулевое» ТО требуется уже через 3 тыс. км пробега или три месяца владения. Учитывая среднегодовой пробег в РФ (около 18,5 тыс. км), проходить сервис придется почти дважды в год.

Диапазон цен на плановое обслуживание варьируется: ТО-0 обойдется в 7,8–12 тыс. рублей., ТО-1 — 10,9–20,4 тыс., ТО-2 — 15,9–26,8 тыс., ТО-3 — 10,9–24 тыс., самое затратное ТО-4 достигает 19,9–45 тыс. рублей., ТО-5 — 10,9–19,4 тыс., ТО-6 — 16,9–31,4 тыс. рублей.

Итоговые расходы на регламентные работы за три года составят от 93,2 до 179 тыс. рублей.

Ранее «Руссо-Балт» рассказал про трансмиссию нового кроссовера.