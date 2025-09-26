Россиянам стал доступен к покупке мощный гибрид Voyah Passion EVR

Россиянам стал доступен к покупке мощный гибрид Voyah Passion EVRНа автомобиль распространяется государственная программа льготного автокредитования
В основе модели Passion EVR — последовательная гибридная система, представленная двумя электродвигателями, совокупная отдача которых достигает 394 лошадиных сил. Благодаря такой мощности седан разгоняется до 100 километров в час за 5,9 секунды.
Энергию для моторов вырабатывает полуторалитровый бензиновый двигатель внутреннего сгорания мощностью 129 лошадиных сил, а также тяговая батарея ёмкостью 43 киловатт-часа. На мощной зарядной станции аккумулятор можно пополнить с 20 до 80% за 29 минут.
Список стандартного оснащения модели обширный. В него входит панорамная крыша общей площадью 2,18 квадратных метра со специальным покрытием, блокирующим ультрафиолетовые лучи, и электрической шторкой. Автомобиль оборудован адаптивной пневматической подвеской, полным комплектом подогревов для холодного времени года, аудиосистемой Dynaudio и четырёхзонным климатическим контролем, дополненным функцией ионизации и ароматизации воздуха. Центральную часть салона занимают три дисплея диагональю 12,3 дюйма каждый.
На автомобиль Voyah Passion российской сборки производитель предоставляет гарантию сроком на 5 лет или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
Локализация производства на заводе «Моторинвест» в Липецкой области позволила включить седан в государственную программу льготного автокредитования, которая предоставляет скидку в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей. С её учётом цена автомобиля может быть снижена с 5 590 000 до 4 665 000 рублей.