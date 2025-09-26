Россиянам стал доступен к покупке мощный гибрид Voyah Passion EVR

В основе модели Passion EVR — последовательная гибридная система, представленная двумя электродвигателями, совокупная отдача которых достигает 394 лошадиных сил. Благодаря такой мощности седан разгоняется до 100 километров в час за 5,9 секунды.

Энергию для моторов вырабатывает полуторалитровый бензиновый двигатель внутреннего сгорания мощностью 129 лошадиных сил, а также тяговая батарея ёмкостью 43 киловатт-часа. На мощной зарядной станции аккумулятор можно пополнить с 20 до 80% за 29 минут.

Список стандартного оснащения модели обширный. В него входит панорамная крыша общей площадью 2,18 квадратных метра со специальным покрытием, блокирующим ультрафиолетовые лучи, и электрической шторкой. Автомобиль оборудован адаптивной пневматической подвеской, полным комплектом подогревов для холодного времени года, аудиосистемой Dynaudio и четырёхзонным климатическим контролем, дополненным функцией ионизации и ароматизации воздуха. Центральную часть салона занимают три дисплея диагональю 12,3 дюйма каждый.