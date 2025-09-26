Новости
Опубликовано 26 сентября 2025, 15:17
1 мин.

Россиянам стал доступен к покупке мощный гибрид Voyah Passion EVR

На автомобиль распространяется государственная программа льготного автокредитования
В России начались продажи Voyah Passion EVR с запасом хода в тысячу километров. На российском автомобильном рынке появилась новинка от Voyah. Модель Passion EVR представляет собой гибридную версию с впечатляющим общим запасом хода в 1 000 километров. Из них 200 километров машина способна преодолевать исключительно на электротяге.
© Пресс-служба Voyah
Иван Прокудин
В основе модели Passion EVR — последовательная гибридная система, представленная двумя электродвигателями, совокупная отдача которых достигает 394 лошадиных сил. Благодаря такой мощности седан разгоняется до 100 километров в час за 5,9 секунды.

Энергию для моторов вырабатывает полуторалитровый бензиновый двигатель внутреннего сгорания мощностью 129 лошадиных сил, а также тяговая батарея ёмкостью 43 киловатт-часа. На мощной зарядной станции аккумулятор можно пополнить с 20 до 80% за 29 минут.

Список стандартного оснащения модели обширный. В него входит панорамная крыша общей площадью 2,18 квадратных метра со специальным покрытием, блокирующим ультрафиолетовые лучи, и электрической шторкой. Автомобиль оборудован адаптивной пневматической подвеской, полным комплектом подогревов для холодного времени года, аудиосистемой Dynaudio и четырёхзонным климатическим контролем, дополненным функцией ионизации и ароматизации воздуха. Центральную часть салона занимают три дисплея диагональю 12,3 дюйма каждый.

На автомобиль Voyah Passion российской сборки производитель предоставляет гарантию сроком на 5 лет или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Локализация производства на заводе «Моторинвест» в Липецкой области позволила включить седан в государственную программу льготного автокредитования, которая предоставляет скидку в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей. С её учётом цена автомобиля может быть снижена с 5 590 000 до 4 665 000 рублей.

Источник:Пресс-служба Voyah
Автор:Иван Прокудин
