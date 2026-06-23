Россияне бросились скупать таблетки-присадки для экономии топлива

Как выяснила Baza, автовладельцы активно скупают «чудо-средство»: одна таблетка стоит 50−80 рублей и, как утверждается, рассчитана на 200 литров бензина.

Производители обещают улучшение полноты сгорания, стабилизацию работы ДВС и даже превращение АИ-92 в АИ-95. Однако эксперты и многие автолюбители называют это не более чем «плацебо для двигателя», которое не влияет на качество топлива.

Более того, неправильное использование присадок может привести к серьезным проблемам: водители жалуются на выход из строя форсунок, особенно при смешивании с уже имеющимися в топливе добавками на АЗС.

Специалисты призывают не поддаваться маркетинговым уловкам и не рисковать работоспособностью автомобиля ради сомнительной экономии, отмечает Baza.

Ранее американцы подали в суд на Ram из-за «лишних» передач в коробке.