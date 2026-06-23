Новости
Опубликовано 23 июня 2026, 08:03
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Россияне бросились скупать таблетки-присадки для экономии топлива

Российские водители массово скупают таблетки-присадки для снижения расхода топлива. Их реализация за последнюю неделю выросла в 2,5 раза, сообщает Telegram-канал Baza.
АЗС
АЗС
© Нейросеть
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Как выяснила Baza, автовладельцы активно скупают «чудо-средство»: одна таблетка стоит 50−80 рублей и, как утверждается, рассчитана на 200 литров бензина.

Производители обещают улучшение полноты сгорания, стабилизацию работы ДВС и даже превращение АИ-92 в АИ-95. Однако эксперты и многие автолюбители называют это не более чем «плацебо для двигателя», которое не влияет на качество топлива.

Более того, неправильное использование присадок может привести к серьезным проблемам: водители жалуются на выход из строя форсунок, особенно при смешивании с уже имеющимися в топливе добавками на АЗС.

Специалисты призывают не поддаваться маркетинговым уловкам и не рисковать работоспособностью автомобиля ради сомнительной экономии, отмечает Baza.

Ранее американцы подали в суд на Ram из-за «лишних» передач в коробке.

Источник:Baza
Автор:Алексей Морозов
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