Россияне массово ломают коробки передач из-за снегопада этой зимой

«Если речь идет о механической коробке передач, то в первую очередь страдает сцепление. При попытках вырваться из сугроба оно быстро перегревается, начинает „гореть“, появляется характерный запах, а само зацепление становится хуже. Кроме того, при резком восстановлении сцепления колес с поверхностью после пробуксовки возможны повреждения приводов и ШРУСов из-за резкой ударной нагрузки», — сказал Балашов.

Если речь о классическом «автомате» с гидротрансформатором, основной риск связан с перегревом масла, во время пробуксовки. Вместе с маслом перегреваются и фрикционы внутри коробки. Частая раскачка и резкие переключения из режима «D» в «R» и обратно создают ударные нагрузки и ускоряют износ элементов трансмиссии, что в дальнейшем может привести к проблемам с гидроблоком и общим ухудшением работы трансмиссии.

Роботизированные коробки (DSG, AMT и другие варианты) особенно чувствительны к таким ситуациям из-за сцеплений: они перегреваются быстрее, чем на классическом «автомате», особенно если водитель часто стартует и допускает пробуксовку. Дополнительную нагрузку получают исполнительные механизмы (мехаронник и актуаторы). При переключениях вперед и назад они работают в режиме повышенного износа, отметил специалист.

Однако на первом месте по выходу из строя в снегопады — машины с вариаторами. Этот тип трансмиссии крайне чувствителен к пробуксовкам: при раскачке и резком нажатии на газ увеличивается нагрузка на ремень или цепь, а также на конусы, возможны проскальзывания, перегрев и ускоренное старение масла.

Даже, если поломка не произойдет сразу, после таких нагрузок ресурс вариатора снижается, а проблем не заставят себя долго ждать, предупредил эксперт.

