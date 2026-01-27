Опубликовано 27 января 2026, 12:221 мин.
Россияне переключились на покупку бэушных автомобилей
В 2025 году россияне купили рекордные 6,24 млн подержанных машин. В 2025 году в России было продано рекордное количество подержанных легковых автомобилей: объём рынка составил 6,24 млн машин, что на 3,3% больше, чем в 2024 году, и является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений с 2007 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Прежний максимум в 6,1 млн автомобилей был зафиксирован в 2014 году. В 2024 году отметка в 6 млн единиц была преодолена во второй раз, а теперь — в третий, с установлением нового исторического рекорда.
Лидером рынка с большим отрывом осталась Lada, на долю которой пришлось около четверти всех продаж — 1,53 млн автомобилей. На втором месте с результатом 624,8 тыс. машин находится Toyota, занимающая 10% рынка. Также отметку в 5% от общего объёма преодолели Kia (358,8 тыс.) и Hyundai (343,1 тыс.).
