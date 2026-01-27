Россияне переключились на покупку бэушных автомобилей

Прежний максимум в 6,1 млн автомобилей был зафиксирован в 2014 году. В 2024 году отметка в 6 млн единиц была преодолена во второй раз, а теперь — в третий, с установлением нового исторического рекорда.

Лидером рынка с большим отрывом осталась Lada, на долю которой пришлось около четверти всех продаж — 1,53 млн автомобилей. На втором месте с результатом 624,8 тыс. машин находится Toyota, занимающая 10% рынка. Также отметку в 5% от общего объёма преодолели Kia (358,8 тыс.) и Hyundai (343,1 тыс.).

Ранее Shelby выпустила трековый Mustang GT350/TA мощностью 842 л.с.