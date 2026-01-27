Shelby выпустила трековый Mustang GT350/TA мощностью 842 л.с.

Основой послужил Shelby GT350. Внешность изменил карбоновый обвес с регулируемым антикрылом и диффузором. В салоне появились каркас безопасности и кожаные кресла с вышивкой Shelby. Силовая установка — 5,0-литровый V8 с приводным нагнетателем, выхлопом «4 на 4» и специальной настройкой. Мощность превысила 842 л.с., коробка передач — только 6-ступенчатая «механика».

Ходовая часть получила гоночные регулируемые стойки, усиленные компоненты и тормоза Alcon. Производством займутся в Мишигане совместно с Turn Key Automotive. Тираж составит 70 автомобилей по цене 220 тысяч долларов каждый. Это примерно на 105 тысяч долларов дешевле, чем флагманский заводской Ford Mustang GTD.

