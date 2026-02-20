Россияне пересели на «Мазды» китайской сборки

Россияне пересели на «Мазды» китайской сборкиНовые реалии российского авторынка
Безоговорочным лидером среди моделей, которые россияне ввозят частным образом, оказался кроссовер Mazda CX-5 (27,4%). Замыкают пятёрку Skoda Superb (7%), Toyota Camry (5,2%), Kia Seltos (4,7%) и Volkswagen Tharu (3,3%).
Кроме того, в десятку «проходных» машин вошли Nissan Qashqai (3%), Honda Vezel (2,2%), Hyundai Tucson (1,9%), Hyundai Elantra (1,5%) и Skoda Karoq (1,4%). Но всем этим автомобилям далеко до результата «Мазды» китайской сборки.
Накануне стало известно, что BMW поручила своему китайскому подразделению препятствовать экспорту автомобилей в Россию, хотя и признала: машины всё равно попадают в страну через параллельный импорт.
Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов не исключил, что сокращение поставок приведёт к повышению стоимости машин.