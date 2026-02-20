Россияне пересели на «Мазды» китайской сборки

Накануне стало известно, что BMW поручила своему китайскому подразделению препятствовать экспорту автомобилей в Россию, хотя и признала: машины всё равно попадают в страну через параллельный импорт.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов не исключил, что сокращение поставок приведёт к повышению стоимости машин.