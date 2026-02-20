Новости
Опубликовано 20 февраля 2026, 21:11
1 мин.

Россияне пересели на «Мазды» китайской сборки

Новые реалии российского авторынка
Эксперт Целиков назвал «доутильные» бестселлеры авторынка. Почти ¾ альтернативного импорта (74,3%) автомобилей мощностью до 160 л.с. поступает на территорию России из Китая. Такую статистику сообщает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Напомним, что для автомобилей, чья мощность менее 160 л.с., действуют льготные тарифы уплаты утильсбора.
Алексей Кованов
Безоговорочным лидером среди моделей, которые россияне ввозят частным образом, оказался кроссовер Mazda CX-5 (27,4%). Замыкают пятёрку Skoda Superb (7%), Toyota Camry (5,2%), Kia Seltos (4,7%) и Volkswagen Tharu (3,3%).

Кроме того, в десятку «проходных» машин вошли Nissan Qashqai (3%), Honda Vezel (2,2%), Hyundai Tucson (1,9%), Hyundai Elantra (1,5%) и Skoda Karoq (1,4%). Но всем этим автомобилям далеко до результата «Мазды» китайской сборки.

Накануне стало известно, что BMW поручила своему китайскому подразделению препятствовать экспорту автомобилей в Россию, хотя и признала: машины всё равно попадают в страну через параллельный импорт.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов не исключил, что сокращение поставок приведёт к повышению стоимости машин.