Россияне получили возможность делиться своей геопозицией на картах

За перемещением пользователя по городу смогут следить доверенные лица. Он сам решит, на какой срок предоставить доступ к трансляции.

"Например, на 15 минут или час — чтобы встретиться в новом месте или пересечься с человеком, который уже гуляет по городу. Или на восемь часов или сутки — чтобы не потерять друг друга на мероприятии или в путешествии", – отмечается в релизе Яндекса, посвященному новой функции.

Доступ к своей геопозиции также можно сделать постоянным. Для автомобилистов трансляция будет полезна в путешествии на нескольких машинах. Для того, чтобы ее включить, нужно нажать на свое местоположение на карте. После этого приложение предложит поделиться локацией с близкими. Прекратить трансляцию можно в любой момент – для этого нужно нажать на свое местоположение на карте или перейти в раздел "Геопозиция". После завершения трансляции значок с местонахождением пользователя пропадет с экрана его знакомых.

