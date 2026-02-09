Россияне рекордно скупили подержанные электромобили в 2025 году

Лидером по объёмам продаж остался Nissan с 5,2 тыс. машин (34,4% рынка). Второе место занял китайский бренд Zeekr (2,2 тыс. шт., 14,5%), а третье — американская Tesla (1,8 тыс. шт.). На эти три марки суммарно пришлось более 60% рынка.

Самым популярным электромобилем с пробегом стала модель Nissan Leaf (5,1 тыс. шт.). За ней следуют кроссовер Zeekr 001 (1,5 тыс. шт.) и седан Tesla Model 3 (0,8 тыс. шт.). При этом разнообразие предложения на вторичном рынке продолжает стремительно расти: если в 2021 году там было представлено менее 35 брендов, то в 2025-м — уже свыше 80.

Ранее сообщалось, что Tesla официально зарегистрировала название своей новой модели.