Россияне рекордно скупили подержанные электромобили в 2025 году
Продажи подержанных электрокаров в России достигли рекорда в 2025. По итогам года россияне приобрели 15,2 тыс. электромобилей с пробегом, что на 24% больше результата 2024 года и является рекордным показателем. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Лидером по объёмам продаж остался Nissan с 5,2 тыс. машин (34,4% рынка). Второе место занял китайский бренд Zeekr (2,2 тыс. шт., 14,5%), а третье — американская Tesla (1,8 тыс. шт.). На эти три марки суммарно пришлось более 60% рынка.
Самым популярным электромобилем с пробегом стала модель Nissan Leaf (5,1 тыс. шт.). За ней следуют кроссовер Zeekr 001 (1,5 тыс. шт.) и седан Tesla Model 3 (0,8 тыс. шт.). При этом разнообразие предложения на вторичном рынке продолжает стремительно расти: если в 2021 году там было представлено менее 35 брендов, то в 2025-м — уже свыше 80.
Автор:Арина Лысенко
