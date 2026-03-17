Россияне собрали почти 5 тысяч подписей за отмену платы на М-12

Обход стал платным 31 декабря 2025 года. С начала марта «Автодор» ввел абонементы, которые позволяют автомобилистам экономить до 64%, но такая скидка действует только при покупке «проездного» на 60 поездок сроком 180 дней.

На одном из популярных сайтов по сборку подписей петиция за отмену плату набрала 15 тыс. электронных подписей. Ее создала группа работников из Нижнекамска, которые ежедневно на личном транспорте добираются на заводы Елабуги.

Живые подписи поставили 4,5 тыс. человек. В планах инициативной группы — достичь 5-тысячной отметки, чтобы затем передать списки раису Татарстана Рустаму Минниханову, который может обратиться к руководству «Автодора».