Тюнер «Мустангов» представил доработанный Ford F-150

От обычного Ford F-150 пикап Roush отличается черной решеткой радиатора с интегрированными светодиодами, накладкой переднего бампера, 22-дюймовыми колесами. Кроме того, пикап можно укомплектовать активной выхлопной системой, режимы работы которой переключаются с помощью рычажка на центральной консоли или приложения для смартфона.