Тюнер «Мустангов» представил доработанный Ford F-150

От обычного Ford F-150 пикап Roush отличается черной решеткой радиатора с интегрированными светодиодами, накладкой переднего бампера, 22-дюймовыми колесами. Кроме того, пикап можно укомплектовать активной выхлопной системой, режимы работы которой переключаются с помощью рычажка на центральной консоли или приложения для смартфона.
Базовый пятилитровый V8 специалисты Roush оснастили приводным нагнетателем TVS R2650, новым воздушным фильтром и перекалиброванным блоком управления. В результате отдача двигателя увеличилась с 400 лошадиных сил и 734 Нм момента до 659 сил и 826 Нм момента.
Ранее ателье Hennessey Performance представило специальную модификацию пикапа Ford F-150 – Heritage Edition. Машину оснастили пятилитровой «восьмеркой», которой специалисты Hennessey добавили механический нагнетатель, доработали впуск и выпуск, заменили интеркулер и топливную систему. Мощность агрегата после доработок составила 768 лошадиных сил.