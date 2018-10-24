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12:26

Тюнер «Мустангов» представил доработанный Ford F-150

Ателье Roush увеличило мощность двигателя пикапа до 659 лошадиных сил

Американская компания Roush, известная по доработкам Ford Mustang, представила собственную версию пикапа F-150 под названием Nitemare. Грузовик получил обновленный экстерьер и доработанный 5,0-литровый V8. Цена переделки обычной машины в F-150 Nitemare составит 16 999 долларов (1,16 миллиона рублей по текущему курсу).

От обычного Ford F-150 пикап Roush отличается черной решеткой радиатора с интегрированными светодиодами, накладкой переднего бампера, 22-дюймовыми колесами. Кроме того, пикап можно укомплектовать активной выхлопной системой, режимы работы которой переключаются с помощью рычажка на центральной консоли или приложения для смартфона.

Базовый пятилитровый V8 специалисты Roush оснастили приводным нагнетателем TVS R2650, новым воздушным фильтром и перекалиброванным блоком управления. В результате отдача двигателя увеличилась с 400 лошадиных сил и 734 Нм момента до 659 сил и 826 Нм момента.

Ранее ателье Hennessey Performance представило специальную модификацию пикапа Ford F-150 – Heritage Edition. Машину оснастили пятилитровой «восьмеркой», которой специалисты Hennessey добавили механический нагнетатель, доработали впуск и выпуск, заменили интеркулер и топливную систему. Мощность агрегата после доработок составила 768 лошадиных сил.

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