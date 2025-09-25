Rox может начать выпуск автомобилей в России

Rox может начать выпуск автомобилей в РоссииВ настоящий момент ведутся переговоры с несколькими производственными площадками
Критерием выбора производственных мощностей стал опыт предприятий в сборке автомобилей премиум-класса, но конкретные названия заводов в компании не назвали, сославшись на коммерческие интересы сделки. При этом в России на сегодняшний день существует всего два завода с подобным опытом — бывшее предприятие Mercedes-Benz в подмосковном Есипово и калининградский «Автотор», где ранее собирали автомобили BMW.
Планы по локализации предусматривают два этапа. Первый — это запуск крупноузловой сборки, при которой автомобили будут собираться из готовых машинокомплектов. В дальнейшем компания намерена перейти к более глубокой локализации производства. Важно, что эти планы касаются не только кроссовера Rox 01, который уже представлен на российском рынке, но и будущих моделей, а их ожидается минимум две.
Согласно графику, который Sinomach Auto озвучила в начале этого года при запуске бренда, обновление модели Rox 01 запланировано в третьем квартале этого года. В 2026 году состоится премьера более компактного кроссовера с индексом 02, созданного на той же платформе SVDP, что и модель 01. На 2027 год намечен дебют полностью нового поколения Rox 01, а также флагманской модели 03. Для последней заявлена полностью электрическая силовая установка и варианты исполнения салона как на пять, так и на семь мест.
Кроссовер Rox 01 сейчас можно приобрести за 8 216 000 - 8 376 000 рублей без учёта скидок и недавно запущенной программы trade-in. Автомобиль оснащается полуторалитровым бензиновым двигателем, работающим только в качестве генератора, и двумя электромоторами, суммарной мощностью 476 лошадиных сил.