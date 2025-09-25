Rox может начать выпуск автомобилей в России

Критерием выбора производственных мощностей стал опыт предприятий в сборке автомобилей премиум-класса, но конкретные названия заводов в компании не назвали, сославшись на коммерческие интересы сделки. При этом в России на сегодняшний день существует всего два завода с подобным опытом — бывшее предприятие Mercedes-Benz в подмосковном Есипово и калининградский «Автотор», где ранее собирали автомобили BMW.

Планы по локализации предусматривают два этапа. Первый — это запуск крупноузловой сборки, при которой автомобили будут собираться из готовых машинокомплектов. В дальнейшем компания намерена перейти к более глубокой локализации производства. Важно, что эти планы касаются не только кроссовера Rox 01, который уже представлен на российском рынке, но и будущих моделей, а их ожидается минимум две.