Range Rover Velar получил еще два мотора вдобавок к шести предлагавшимся. Обе новые версии — немного дефорсированые модификации топовых двигателей: турбодизеля V6 3.0 и бензинового мотора V6 3.0 с компрессором. Их мощностью снижена с 300 до 275 лошадиных сил у дизеля и с 380 до 340 сил у бензинового мотора. Кроме того, пересмотрены комплектации и расширен набор ассистентов водителя.

Внедорожник Range Rover Velar выпускается меньше года, а сейчас получил небольшое обновление и чуть пересмотренные комплектации. Отныне все машины комлектуются расширенным набор электронных помощников: это адаптивный круиз-контроль с возможностью работы в заторах и системой подруливания, удерживающей автомобиль посередине полосы. Система работает на скоростях до 180 километров в час. Кроме того, все комплектации получили камеру заднего вида, парктроники спереди и сзади, систему экстренного торможения и монитор состояния водителя.

Пневмоподвеску вместо обычных конических пружин теперь можно заказать на всех машинах кроме двух базовых версий (с 240-сильным бензиновым мотором и 300-сильным дизелем). Расширился набор версий, в которых можно заказать электронноуправляемые амортизаторы Adaptive Dynamics. А машины с двухлитровым бензиновым мотором получили топливный бак повышенной емкости: его объем увеличили с 63 до 82 литров.

Наконец, скорректирована моторная линейка. До сих пор у покупателей «Велара» было шесть опций: выбрать внедорожник с четырехцилиндровым бензиновым мотором 2.0 в двух вариантах форсировки (250 или 300 сил), компрессорным V6 3.0 мощностью 380 сил либо одним из двух дизелей — двухлитровым четырехцилиндровым (180 или 240 сил) или трехлитровым V6 (300 сил). Теперь оба старших мотора получили дефорсированные версии: мощность бензинового мотора с компрессором снижена до 340 лошадиных сил, дизеля — до 275 сил.

Есть и нововведения экологического толка: все бензиновые моторы получили дополнительную ступень очистки выхлопных газов — теперь они оснащены фильтром микрочастиц, как дизели.

Российские покупатели смогут заказать обновленные «Велары» в конце лета, причем у нас предложат оба новых варианта моторов. Сейчас цены на Velar стартуют с 3 950 000 рублей: столько стоит модификация P180 с двухлитровым бензиновым турбомотором.