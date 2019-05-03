Внедорожник Range Rover стал «мягким» гибридом

Трехлитровая рядная «шестерка» семейства Ingenium с электрическим компрессором, двухпоточным турбонагнетателем и электромотором, питающимся от 48-вольтовой батареи, дебютировала на Range Rover Sport HST. Мощность двигателя — 400 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента (на некоторых рынках доступен 360-сильный вариант). Он может разгонять Range Rover до первой «сотни» за 6,3 секунды, а потребляет в среднем 9,3 литра топлива на 100 километров пробега. Максимальная скорость внедорожника с новой «шестеркой» составляет 225 километров в час.
Помимо нового двигателя, Range Rover получил два новых режима работы светодиодных фар. Они доступны для матричной и Pixel LED оптики. Первый, Sign Post Dimming, определяет дорожные знаки и выключает отдельные светодиоды, которые могут вызвать блики, второй, Tourist Mode, позволяет выбирать алгоритм работы фар в зависимости от движения по дорогам с левосторонним или правосторонним движением.
Дополнительно изменилась цветовая палитра — появились два оттенка серого Eiger Grey и Corris Grey, а также новый синий цвет Portofino Blue. В список опций добавили 22-дюймовые колеса с глянцевым черным окрасом, а в базовое оснащение — набор Smartphone Pack с Apple CarPlay и Android Auto.
Прием заказов на Range Rover с новым двигателем уже открыт в Великобритании. Цена — от 83 655 фунтов стерлингов (7 140 000 рублей по текущему курсу).