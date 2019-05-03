Внедорожник Range Rover стал «мягким» гибридом

Трехлитровая рядная «шестерка» семейства Ingenium с электрическим компрессором, двухпоточным турбонагнетателем и электромотором, питающимся от 48-вольтовой батареи, дебютировала на Range Rover Sport HST. Мощность двигателя — 400 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента (на некоторых рынках доступен 360-сильный вариант). Он может разгонять Range Rover до первой «сотни» за 6,3 секунды, а потребляет в среднем 9,3 литра топлива на 100 километров пробега. Максимальная скорость внедорожника с новой «шестеркой» составляет 225 километров в час.