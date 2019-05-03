Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
15:05

Внедорожник Range Rover стал «мягким» гибридом

В гамме двигателей внедорожника появилась новая рядная «шестерка»

Компания Land Rover обновила модель Range Rover. Из гаммы двигателей внедорожника исчез компрессорный V6, место которого заняла рядная «шестерка» с гибридной надстройкой, а в списке доступного оборудования появились два новых режима работы светодиодных фар.

Трехлитровая рядная «шестерка» семейства Ingenium с электрическим компрессором, двухпоточным турбонагнетателем и электромотором, питающимся от 48-вольтовой батареи, дебютировала на Range Rover Sport HST. Мощность двигателя — 400 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента (на некоторых рынках доступен 360-сильный вариант). Он может разгонять Range Rover до первой «сотни» за 6,3 секунды, а потребляет в среднем 9,3 литра топлива на 100 километров пробега. Максимальная скорость внедорожника с новой «шестеркой» составляет 225 километров в час.

>
Reload
1 / 4

Помимо нового двигателя, Range Rover получил два новых режима работы светодиодных фар. Они доступны для матричной и Pixel LED оптики. Первый, Sign Post Dimming, определяет дорожные знаки и выключает отдельные светодиоды, которые могут вызвать блики, второй, Tourist Mode, позволяет выбирать алгоритм работы фар в зависимости от движения по дорогам с левосторонним или правосторонним движением.

>
Reload
1 / 4

Дополнительно изменилась цветовая палитра — появились два оттенка серого Eiger Grey и Corris Grey, а также новый синий цвет Portofino Blue. В список опций добавили 22-дюймовые колеса с глянцевым черным окрасом, а в базовое оснащение — набор Smartphone Pack с Apple CarPlay и Android Auto.

Прием заказов на Range Rover с новым двигателем уже открыт в Великобритании. Цена — от 83 655 фунтов стерлингов (7 140 000 рублей по текущему курсу).

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...