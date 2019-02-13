Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
14:32

Range Rover перешел на рядные «шестерки» и электронаддув

Первым новый 400-сильный мотор получил Range Rover Sport

Внедорожник Range Rover Sport получил новый рядный шестицилиндровый двигатель. Трехлитровый бензиновый турбомотор семейства Ingenium развивает 400 лошадиных сил.

Видео-тест обновленных Range Rover

Рядный мотор унифицирован с четырехцилиндровыми двигателями семейства Ingenium. Он придет на замену V-образной «шестерке» AJ126 с 90-градусным углом развала, который создан на основе ягуаровского V8 модели AJ8.

Новый рядный шестицилиндровый двигатель семейства Ingenium

На новом двигателе двухпоточный турбокомпрессор дополнен электрическим компрессором, который должен нивелировать эффект турбоямы. Работающий от 48 вольт электромотор способен всего за полсекунды раскрутить крыльчатку до максимальных 120 000 оборотов в минуту. Другие особенности двигателя: система плавного изменения подъема клапанов, фазовращатели на впуске и выпуске, распредвалы на шарикоподшипниках, а также масляный и водяной насосы переменной производительности.

>
Reload
1 / 2

Range Rover Sport HST

Максимальная отдача — 400 лошадиных сил и 550 Нм против 340 сил и 450 Нм у прежнего мотора. При этом запланирована и младшая модификация со сниженной до 360 сил мощностью. Но в любой конфигурации двигатель работает только в составе «мягкого гибрида» — то есть в паре с электромотором небольшой мощности, который помогает при трогании, а также выполняет роль стартера и генератора.

Первым новый силовой агрегат получил Range Rover Sport в версии HST. Этим индексом обозначена модификация со спортивным уклоном: у нее углепластиковая внешняя отделка, колесные диски особого дизайна и обшитый замшей руль и селектор «автомата». В дальнейшем новый шестицилиндровый двигатель получат и другие модели Land Rover, Range Rover и Jaguar c расположением силового агрегата.

>
Reload
1 / 2

Внутри главная отличительная черта версии HST — рулевое колесо и селектор «автомата» с замшевой отделкой

Range Rover Sport HST, как и прежде, оснащается восьмиступенчатым «автоматом» ZF. Разгон до 100 километров в час занимает 6,2 секунды, максимальная скорость — 225 километров в час (против 7,2 секунд и 209 километров в час у внедорожника с компрессорным V6).

Цена в Великобритании уже определена: 81 250 фунтов (6 900 000 рублей). Это на 26 процентов дороже, чем Range Rover Sport c базовым турбомотором 2.0 мощностью 300 сил, цены на который в России стартуют от 5 069 000 рублей.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...