Range Rover перешел на рядные «шестерки» и электронаддув

Range Rover Sport HST, как и прежде, оснащается восьмиступенчатым «автоматом» ZF. Разгон до 100 километров в час занимает 6,2 секунды, максимальная скорость — 225 километров в час (против 7,2 секунд и 209 километров в час у внедорожника с компрессорным V6).

Цена в Великобритании уже определена: 81 250 фунтов (6 900 000 рублей). Это на 26 процентов дороже, чем Range Rover Sport c базовым турбомотором 2.0 мощностью 300 сил, цены на который в России стартуют от 5 069 000 рублей.