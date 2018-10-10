Range Rover Sport проехал на автопилоте по самой сложной дороге Великобритании

Беспилотник построили на базе обычного Range Rover Sport, оснащенного адаптивным круиз-контролем. Дополнительно на внедорожник установили навигационные сенсоры, приемник GPS-сигнала, радар и лазерный дальномер. Благодаря им автомобиль может автономно передвигаться по кольцевым развязкам, считывать сигналы светофоров, определять пешеходов, велосипедистов и другие машины на дорогах со сложной схемой движения.