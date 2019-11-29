«Заряженный» Audi RS4 Avant превратили в патрульный автомобиль

ABT RS4-R станет главным экспонатом Essen Motor Show. За основу «патрульной» машины взят дорестайлинговый универсал RS4 Avant, в заводском варианте выдающий 450 сил и 600 Нм момента. Ему достался мощностной апгрейд ABT Power S с новым радиатором и впуском, а также фирменная выхлопная система ABT со 102-миллиметровыми карбоновыми наконечниками. В результате доработок отдача выросла до 520 сил и 690 Нм момента.
Также универсалу добавили детали обвеса из карбона, люстру на крыше, установили за решеткой радиатора проблесковые маячки, а кузов украсили полицейской ливреей. Партнёрами ABT Sportsline выступили производитель шин Hankook, фирма Hella и специализирующаяся на термостойкой краске и декалях FoliaTec.
В прошлом году автомобилем Tune it! Safe! стал гибрид BMW i8 от AC Schnitzer. Купе занизили на 20 миллиметров подвеску, установили 21-дюймовые колеса и новый аэродинамический обвес с элементами из углепластика.