«Заряженный» Audi RS4 Avant превратили в патрульный автомобиль

ABT RS4-R станет главным экспонатом Essen Motor Show. За основу «патрульной» машины взят дорестайлинговый универсал RS4 Avant, в заводском варианте выдающий 450 сил и 600 Нм момента. Ему достался мощностной апгрейд ABT Power S с новым радиатором и впуском, а также фирменная выхлопная система ABT со 102-миллиметровыми карбоновыми наконечниками. В результате доработок отдача выросла до 520 сил и 690 Нм момента.