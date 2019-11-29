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12:14

«Заряженный» Audi RS4 Avant превратили в патрульный автомобиль

Машина построена в рамках программы по безопасному тюнингу

Алексей Носаченко
Ателье ABT Sportsline построило «патрульный» автомобиль на базе 450-сильного Audi RS4 Avant. Универсал будет участвовать в различных тематических мероприятиях, проводимых в рамках программы по безопасному тюнингу Tune it! Safe!, которую поддерживают Ассоциация немецких тюнинговых компаний (VDAT) и Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии.

ABT RS4-R станет главным экспонатом Essen Motor Show. За основу «патрульной» машины взят дорестайлинговый универсал RS4 Avant, в заводском варианте выдающий 450 сил и 600 Нм момента. Ему достался мощностной апгрейд ABT Power S с новым радиатором и впуском, а также фирменная выхлопная система ABT со 102-миллиметровыми карбоновыми наконечниками. В результате доработок отдача выросла до 520 сил и 690 Нм момента.

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Также универсалу добавили детали обвеса из карбона, люстру на крыше, установили за решеткой радиатора проблесковые маячки, а кузов украсили полицейской ливреей. Партнёрами ABT Sportsline выступили производитель шин Hankook, фирма Hella и специализирующаяся на термостойкой краске и декалях FoliaTec.

В прошлом году автомобилем Tune it! Safe! стал гибрид BMW i8 от AC Schnitzer. Купе занизили на 20 миллиметров подвеску, установили 21-дюймовые колеса и новый аэродинамический обвес с элементами из углепластика.