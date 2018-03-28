В Нью-Йорке дебютировала пятидверная Audi RS5

На автосалоне в Нью-Йорке состоялась мировая премьера пятидверной версии RS5 — Sportback. В линейке машин пятой серии такая модификация появилась впервые. Как и купе, RS5 Sportback оснастили «битурбошестеркой» от Porsche Panamera.

От гражданской версии новинка отличается массивными воздухозаборниками, передним и задним спойлером, диффузором, а также овальными парубками выхлопной системы. В базовое оснащение RS5 Sportback входят 19-дюймовые колесные диски, на дюйм больше — за доплату. Подвеска спорткара занижена на семь миллиметров по сравнению с S5 Sportback.

Силовой агрегат — 2,9-литровый двигатель V6 с двумя турбонагнетателями — выдает 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, которые доступны в диапазоне от 1900 до 5000 оборотов в минуту. Мотор сочетается с восьмиступенчатым «автоматом».

С нуля до 97 километров в час RS5 Sportback способен разгонять за 3,9 секунды. Максимальная скорость пятидверки — 280 километров в час.

RS5 Sportback оборудован системой построянного полного привода, которая распределяет тягу в соотношении 40 на 60 в пользу задней оси. При пробуксовке на переднюю ось может поступать до 85 процентов момента, а на заднюю до 70-ти. Дополнительно RS5 Sportback можно укомплектовать задним спорт-дифференциалом.

На экран мультимедийной системы можно выпусти информацию о давлении в шинах, распределении момента между осями, а также величину продольного и поперечного ускорения.

В перечень оснащения Audi RS5 Sportback входят спортивные сидень и руль с отделкой кожей, подушечки для коленей из алькантары, ремни безопасности с красными акцентами и коврики с логотипами серии. Адаптивная подвеска, карбон-керамические тормоза и рулевое управление с переменным передаточным отношением — опции.

На рынке США и Канады RS5 Sportback появится во второй половине текущего года. Цены пока неизвестны.

Двухдверка RS5 нового поколения дебютировала весной прошлого года на Женевском автосалоне. В России стоимость автомобиля составляет минимум 5 050 000 рублей.