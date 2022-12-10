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Новости
Audi Q5 Sportback блеснул на «лосином тесте»
Купе-кроссовер без проблем преодолел испытание
14 апреля 2021, 18:08
В России начались продажи нового Audi A3
Минимальная стоимость модели составляет 2 490 000 рублей
Audi привезла в Россию сразу три спорткара семейства RS
Россиянам стали доступны Audi RS Q8, RS6 Avant и RS7 Sportback
16 декабря 2020, 16:35
Новости
Мария Руцкая
24 ноября 2019, 18:18
Audi выпустит RS5 в эксклюзивном цвете с эффектом хрусталя
Спецверсия RS5 Panther Edition выйдет тиражом 100 экземпляров
4 июня 2018, 12:34
Новый Audi A7 Sportback добрался до России с одним мотором
Названы рублевые цены на лифтбек нового поколения
28 марта 2018, 16:11
В Нью-Йорке дебютировала пятидверная Audi RS5
Впервые в линейке машин пятой серии появилась модификация RS5 Sportback
Audi A7 Sportback
Все, что нужно знать о новом поколении Audi A7 Sportback
19 октября 2017, 23:32
Лаборатория
Тимофей Исаев
15 июня 2017, 14:21
Audi затроллила «Теслу» с помощью билборда
Компания построила электрокроссовер, который якобы одобряет Илон Маск
Audi привезла на тюнинг-фестиваль машину на газе
Компания подготовила хэтчбек A5 g-tron с особым оформлением
24 мая 2017, 17:02
Новости
Михаил Николаенко
18 апреля 2017, 17:54
Раскрыт предвестник электрического купе-кроссовера Audi
Прототип оснастили 503-сильной силовой установкой
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