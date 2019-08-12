Появилось первое изображение нового универсала Audi RS6

О том, что перед нами именно RS6 говорит графика задних фонарей, которая повторяет оптику модели S6 Avant, а также характерные для модели рейлинги на крыше. Автомобиль уже неоднократно попадал в объективы шпионов, а его официальный дебют состоится через месяц.

Немцы готовят конкурента моделям Mercedes-Benz AMG E63 и E63 S Estate: в оснащение новинки войдет та же силовая установка, что и у старшего RS7 Sportback. Он комплектуется твин-турбо мотором V8 отдачей порядка 600 лошадиных сил.