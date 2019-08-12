Появилось первое изображение нового универсала Audi RS6

О том, что перед нами именно RS6 говорит графика задних фонарей, которая повторяет оптику модели S6 Avant, а также характерные для модели рейлинги на крыше. Автомобиль уже неоднократно попадал в объективы шпионов, а его официальный дебют состоится через месяц.
Немцы готовят конкурента моделям Mercedes-Benz AMG E63 и E63 S Estate: в оснащение новинки войдет та же силовая установка, что и у старшего RS7 Sportback. Он комплектуется твин-турбо мотором V8 отдачей порядка 600 лошадиных сил.
Официальный дебют новинки состоится в рамках сентябрьского автосалона во Франкфурте. Однако первыми увидеть новинку смогут участники закрытого клуба Audi Sport в Берлине. Накануне открытия выставки, производитель презентует универсал самым преданным поклонникам.
Кроме RS6 Avant компания должна представить еще пять моделей до конца этого года. Среди них, как ожидается, будут кроссоверы RS Q3 Sportback, который дебютирует вместе со своим менее мощным «братом», уже упомянутая ранее модель RS7 Sportback, «заряженная» версия кроссовера Q8, которая займет место флагмана, а также еще один спортивный универсал — Audi A4 Avant.
Часть новинок, включая RS6, покажут во Франкфурте, но, скорее всего, компания не станет раскрывать все модели за один автосалон, и оставит некоторые из них до автосалона в Лос-Анджелесе.