Audi до конца года покажет сразу шесть новых RS моделей

Следующая новинка — RS7 Sportback, которую впервые заметили на тестах еще в 2017 году. Ожидается, что под капотом расположится четырехлитровый твин-турбо мотор V8, выдающий около 600 лошадиных сил. Также, по слухам, есть шанс появления и гибридной версии, мощность которой возрастет до 700 лошадиных сил.

Еще одна модель, которая уже давно была замечена на тестах – это RS6 Avant. Ее первые шпионские снимки появились прошлым летом. Вероятно, Audi готовит конкурента моделям Mercedes-Benz AMG E63 и E63 S Estate. Если слухи подтвердятся, в оснащение новинки войдет та же силовая установка, что и у старшего RS7 Sportback.