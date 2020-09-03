Спецверсию Audi RS 6 Avant посвятили 25-летию универсала RS2

Суперуниверсал Audi RS 6 Avant нынешнего поколения вышел в свет ровно через 25 лет после лимитированного RS2 Avant. А теперь исполнение RS Tribute edition отдает дань уважения оригинальной пятидверке. Общий тираж — 25 экземпляров, по одному на каждый год. Однако достанется такой автомобиль только покупателям из США.