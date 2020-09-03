Спецверсию Audi RS 6 Avant посвятили 25-летию универсала RS2

От обычного универсала издание Audi RS 6 Avant RS Tribute edition отличается синим окрасом кузова Nogaro Blue с перламутровым эффектом (он подражает цвету RS2 Avant) и черными элементами декора. В темный цвет выкрашены решетка радиатора, воздухозаборники в переднем бампере, задний диффузор, рейлинги и накладки порогов. Колеса — 22-дюймовые с пятью спицами (в базе у RS6 идут диски размером 21 дюйм). Стальные тормозные суппорты окрашены в красный.
Салон украшают вставки из углеволокна с твиловым плетением, спортивные кресла, обитые кожей Valcona с синей строчкой Denim Blue, и перфорированный руль. Вдобавок передняя панель частично затянута в кожу. По умолчанию RS 6 Avant RS Tribute edition комплектуется доводчиками дверей, аудиосистемой Bang & Olufsen 3D Advanced Sound, проекционным дисплеем и набором электронных ассистентов Driver Assistance Package.
Под капотом универсала трудится 4,0-литровый битурбомотор V8, дополненный системой MHEV (стартер-генератор с ременным приводом и 48-вольтовая сеть). Его мощность — 600 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Трансмиссия включает в себя восьмидиапазонный «автомат», полный привод quattro и активный задний дифференциал quattro sport. Кроме того, есть система выбора ездовых режимов, а ещё всем RS 6 Avant RS Tribute edition полагается спортивный выхлоп.
В США такой универсал стоит 136 800 долларов, что соответствует 10,3 миллиона рублей. Базовый RS6 Avant оценён в 109 000 (8,2 миллиона рублей).