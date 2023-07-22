Audi RS 7 получила лимитированную 760-сильную версию

Legacy Edition приурочена к юбилею модели

Немецкое ателье ABT Sportsline представило 760-сильный лифтбек ABT RS 7 Legacy Edition. В основе новинки лежит стандартный Audi RS 7 Sportback, а выход модели приурочен к 10-летию с момента дебюта лифтбека, первое поколение которого было показано в 2013 году. От исходной машины RS7-LE отличается комплектом повышения мощности двигателя ABT Power R, фирменным аэродинамическим обвесом, колёсами, подвеской, декором салона и ограниченным тиражом — всего будет сделано 200 экземпляров по цене в четверть миллиона евро, включая стоимость исходника.