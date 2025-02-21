Билеты на гоночный суперуикенд РСКГ за полцены

Организаторы Российской серии кольцевых гонок уже открыли продажи билетов на гоночный суперуикенд, который пройдет на трассе Moscow Raceway с 16 по 18 мая. До середины марта билеты продаются по льготным ценам, но в ближайшие четыре дня (до 24 февраля включительно) их можно купить за полцены! Чтобы воспользоваться этой суперскидкой, введите на официальном сайте серии промокод MOTORRU.

Что вас ждёт. За три дня на старт выйдут почти две сотни гоночных машин, от собирающихся в Подмосковье бюджетных спорткаров Shortcut (у которых нет ни крыши, ни дверей, ни лобового стекла) до суперкаров Mercedes-AMG GT.

Гонки пройдут в разных форматах. На пятницу и субботу запланированы множество коротких, спринтерских заездов, а на воскресенье — четырехчасовой марафон со сменами пилотов, дозаправками и т. д. Кстати, именно в марафоне выступят главные звезды Российской серии кольцевых гонок: пилоты Формулы-1 Виталий Петров и Сергей Сироткин, сменяющие друг друга за рулем разработанного и собирающегося в российской столице спортпрототипа BR03.

Всего за уик-энд состоится больше дюжины заездов. Также в программе: богатая развлекательная программа в паддоке, включающая в себя выставку машин, экскурсии в боксы гоночных команд, гоночное такси (поездки по трассе на суперкаре в роли пассажира) и многое другое.