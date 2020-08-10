Третий этап СМП РСКГ: итоги

Череду воскресных заездов открыла вторая гонка в классе Спортпрототип CN. За лидерство боролись пилоты на машинах Legends, но первым финишную черту пересек Шота Абхазава. Гонка класса S1600 Юниор принесла победу Егору Фокину на Volkswagen Polo, выступающему за Академию ралли. В число призеров также вошли Егор Ганин и Никита Дубинин. Ефим Гантмахер одержал свою первую победу в классе S1600, а новичок сезона Алексей Савин занял достойное второе место.
Участники оставшихся классов провели в воскресенье по две гонки. В первом заезде Туринга победителем стал Клим Гаврилов; во втором — Кирилл Ладыгин (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT). Два победных дубля в классе Супер-продакшн оформили Вадим Антипов и Дмитрий Лебедев. В Туринг-Лайт дважды выиграл Владимир Шешенин (LADA Granta, LADA Sport ROSNEFT), а в SMP GT4 Russia — Денис Ременяко на Mercedes-AMG GT4.
Следующий этап СМП РСКГ пройдет на подмосковной трассе Moscow Raceway 22 и 23 августа.