Третий этап СМП РСКГ: итоги

Участники оставшихся классов провели в воскресенье по две гонки. В первом заезде Туринга победителем стал Клим Гаврилов; во втором — Кирилл Ладыгин (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT). Два победных дубля в классе Супер-продакшн оформили Вадим Антипов и Дмитрий Лебедев. В Туринг-Лайт дважды выиграл Владимир Шешенин (LADA Granta, LADA Sport ROSNEFT), а в SMP GT4 Russia — Денис Ременяко на Mercedes-AMG GT4.

Следующий этап СМП РСКГ пройдет на подмосковной трассе Moscow Raceway 22 и 23 августа.