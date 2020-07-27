СМП РСКГ 2020: итоги второго этапа

В классе Туринг-Лайт первое место досталось Владимиру Шешенину (LADA Granta, LADA Sport ROSNEFT). Второе — его партнеру по команде Леониду Панфилову. Во второй гонке на подиум поднялись те же пилоты, но в другой последовательности. Первым пришел Николай Карамышев, вторым — Владимир Шешенин, третьим — Леонид Панфилов. В классе Супер-продакшн первый заезд выиграли пилоты заводской команды «АвтоВАЗа». В следующей гонке первыми финировал Дмитрий Лебедев (Subaru BRZ, Sofit Racing).

В топовом Туринге лидирующую позицию сумел сохранить Кирилл Ладыгин (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT). Однако в следующем заезде победил Иван Лукашевич (Hyundai i30 N, LUKOIL Racing).