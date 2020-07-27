СМП РСКГ 2020: итоги второго этапа

Первые два заезда второго этапа СМП РСКГ состоялись ещё в субботу. Участников встретила мокрая трасса, но это никак не помешало показать им хорошие результаты. Победителем в классе Спортпрототип CN стал Павел Кузьминов; зачет S1600 Юниор покорился Егору Фокину из Академии ралли, который повторил успех и во втором, воскресном заезде.
В первом заезде класса SMP GT4 Russia лидерство захватили пилоты на Mercedes-AMG GT4. Денис Ременяко опередил победителя квалификации Александра Вайнтруба и возглавил гонку. Александр Масленников на KTM X-Bow финишировал третьим. Вторая гонка не принесла сюрпризов — и лидеры закончили её в таком же порядке.
В классе Туринг-Лайт первое место досталось Владимиру Шешенину (LADA Granta, LADA Sport ROSNEFT). Второе — его партнеру по команде Леониду Панфилову. Во второй гонке на подиум поднялись те же пилоты, но в другой последовательности. Первым пришел Николай Карамышев, вторым — Владимир Шешенин, третьим — Леонид Панфилов. В классе Супер-продакшн первый заезд выиграли пилоты заводской команды «АвтоВАЗа». В следующей гонке первыми финировал Дмитрий Лебедев (Subaru BRZ, Sofit Racing).
В топовом Туринге лидирующую позицию сумел сохранить Кирилл Ладыгин (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT). Однако в следующем заезде победил Иван Лукашевич (Hyundai i30 N, LUKOIL Racing).