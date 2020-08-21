Подмосковная трасса Moscow Raceway примет четвертый этап СМП РСКГ

В новых для этого сезона классах Спортпрототип CN и SMP GT4 Russia два безоговорочных лидера: в первом недосягаемым остается Павел Кузьминов, набравший 240 очков, во втором — Денис Ременяко (Mercedes-AMG GT4, Capital Racing Team) со 149 очками. Среди участников класса S1600 Юниор первое место сохраняет Егор Фокин (Volkswagen Polo, Академия ралли), у которого 93 очка. А вот на вторую позицию вырвался Никита Дубинин (Ford Fiesta, AG Team), набравший 64 очка.
В классе Супер-продакшн нешуточная борьба развернется между Вадимом Антиповым (Subaru BRZ, Sofit Racing) и Владиславом Незванкиным (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT). У них по 109 и 108 очков соответственно, поэтому любая гонка может стать решающей.
Победа на прошлом этапе позволила Кириллу Ладыгину (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT) набрать 96 очков и сохранить лидерство в классе Туринг. Его ближайший преследователь — Алексей Дудукало (Audi RS3 LMS, LUKOIL Raicng) — отстаёт ровно на десять очков.
Предыдущий, третий этап РСКГ прошел на автодроме Kazan Ring. Основная гоночная программа заняла всё воскресенье, причем каждый из девяти заездов порадовал болельщиков плотной борьбой, мощными прорывами и сохранявшейся до самого финиша интригой.