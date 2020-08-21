Подмосковная трасса Moscow Raceway примет четвертый этап СМП РСКГ

В классе Супер-продакшн нешуточная борьба развернется между Вадимом Антиповым (Subaru BRZ, Sofit Racing) и Владиславом Незванкиным (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT). У них по 109 и 108 очков соответственно, поэтому любая гонка может стать решающей.

Победа на прошлом этапе позволила Кириллу Ладыгину (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT) набрать 96 очков и сохранить лидерство в классе Туринг. Его ближайший преследователь — Алексей Дудукало (Audi RS3 LMS, LUKOIL Raicng) — отстаёт ровно на десять очков.